Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 14:46

Tüfenkci istihdam projeleri değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Malatya’mızın ticaret hacmini genişletecek, istihdamı artıracak birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Tüfenkci istihdam projeleri değerlendirmesi

16 Ağustos 2018 14:46


Seçim sonrası teşekkür gezileri kapsamında Asrın İşadamları Derneği’ni (ASRİAD) ziyaret eden 64. ve 65. Hükümetinin Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatyalı esnaf, tüccar ve sanayiciler için yaptıkları hizmetleri anlattı. Malatya’da yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Tüfenkci, işadamlarının Malatya ve ülke için önemli olduğunu ifade ederek bundan sonrası içinde aynı şekilde projeler üretilmesi ve hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. ASRİAD Malatya Şubesi’ne bu konuda siyasiler olarak destek sunacaklarını kaydeden Tüfenkci, son günlerde Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlardan da bahsederek el birliği ile bu sıkıntıyı da savuşturacaklarını belirtti. Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneklerinin misyon, vizyon ve projelerinden bahsetti. Ekonomi de döviz yüksekliği ve kur dalgalanmasına değinen Özel, Malatya da bazı alışveriş merkezlerinde ve bazı gayrimenkullerde döviz ile olan kira gelirlerinden rahatsızlığını da aktardı. Bu durumun Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyguladığı ekonomi politikadan da uzak olduğunu dile getiren Özeli, bu konuda gerekli adımların atılmasını istedi.


Ziyaretin sonunda ise Dernek Başkanı Özel, Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye ‘Asr Süresi’nin yer aldığı tablo hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç