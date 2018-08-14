Tüfenkci’den Arguvan’a ziyaret

Bülent Tüfenkci’yi ilçede AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Kudret Kılıç ve ilçe teşkilatı karşıladı.

Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin içinden geçtiği zor zamanlarda her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tüfenkci, “Özellikle 24 Haziran seçimleri hedef alınarak bir operasyona girişildi. Bu operasyonun esas nedeni de Türkiye’nin Ortadoğu’daki duruşudur” dedi.

Tüfenkci, kadim bir medeniyetin çocukları olarak asla zalimlerden yana tavır koymadıklarını, her zaman mazlumdan ve doğrudan yana olduklarını dile getirerek, “AK Parti iktidarlarıyla oynanan oyunları bozan bir Türkiye olmaya çalıştık. Allah’a ham dolsun AK Parti iktidarları olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman bu milletin başını dik tuttuk. Bunlar da geçecek. Yedi düvele karşı Kurtuluş Savaşı’nı veren bir millet olarak, ekonomik savaşın da üstesinden geleceğiz. Çok sürmeyecek, başaramayacaklar ve hüsrana uğrayacaklar. Türkiye’nin önünde yerel seçimler ve bu yerel seçimlerde AK Parti’yi yine vurmaya çalışacaklar. 19 Mart’ta da uyanık olacağız. Oyunlara gelmeyeceğiz” diye konuştu.