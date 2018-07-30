Tüfenkci’den Battalgazi Belediyesine ziyaret

64 ve 65’inci Hükümetin Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde partili yöneticilerle ve bazı meclis üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, Battalgazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak belediye hizmetlerini 5 temel esas üzerinde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Battalgazi Belediyesi olarak belediye hizmet anlayışımızı, 5 temel ilkeler ile yürütüldüğünü ifade etmek istiyorum. Bu 5 temel ilkelerden birincisi katılımcı belediyecilik. Yani yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasını toplumla istişare sonucunda belirleyen bir yaklaşım anlayışımız var. Burada sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz, sendikalar, meslek kuruluşları, işçi sendikaları olsun, kanaat önderleri ve yerel önderler ile bu konuları beraber koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Diğer bir belediyecilik anlayışımız sosyal belediyecilik. Toplumun dertleri ile hemhal olmak, onların sıkıntılarını giderme konusunda gerekli faaliyet ve aktivite içinde bulunma noktasında bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kültürel belediyecilik, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması anlamındaki çalışmaları, yani kültürü anlatırken sadece bir tarihi eserler olgusu içerisinde değil, kültür geniş çaplıdır, maddi ve manevi bütün değerler kültür öğesi içerisinde değerlendirilir. Bu anlamda da kültürel belediyecilik ile toplumun tarihinden gelen, geleceğe devam eden ve bugünde yaşayan bütün maddi ve manevi değerleri kültürel değerler olarak değerlendiriyoruz. Ve belediyecilik anlayışımızı da bu temel üzerinde yürütüyoruz. Çevre dostu belediyecilik ve yeşili korunması noktasında da şehrimizin daha yaşanılır, daha yeşil, kişi başına düşen yeşil alanlarının genişletilmesi ve orman arazilerinin daha ağaçlandırılarak artırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak da bu konuda milyonlarca ağaç diken bir belediyeyiz ve Yeşil Kuşak Projesi gibi hayata geçirme gayreti içerisinde olan ve Millet Bahçeleri ile taçlandırılan bir projenin önderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Hizmet belediyeciliği noktasında da tabii ki vatandaşlarımızın günlük cari ihtiyaçlarının giderilmesi, yoldur, çevre düzenlemesi, parktır, ağaçlandırmadır, kaldırım çalışmaları, bordür çalışmaları işlerinde hizmet belediyecilik olarak değerlendiriyoruz. Biz bunları belirtirken de insanın biyolojik, sosyal bir varlık olduğunu, insanın ihtiyaçlarına uygun bir yapı formatında onlara hizmet götürmeyi kendimize şiar edindik. Bugüne kadar belki hükümetler programı oldu ama, partilerin hiç bir zaman için yerel yönetimler programı olmadı. Sadece AK Parti bu konuda yerel yönetimler programı hazırladı” diyerek, Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Gürkan, katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kanaat önderleri ve yöre hakli ile istişare ederek, hizmette yol haritasını belirlediklerini kaydetti.

Sosyal belediyecilik kapsamında, Hayır Çarşısı’nı hizmete sunarak ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydeden Başkan Gürkan, Ramazan ayında İftar Çadırı’nda vatandaşların iftarlarını yapmaları için hizmet sunduklarını söyledi. Başkan Gürkan, işlevsel yönüyle Türkiye’nin en modern Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete sunduklarını belirterek, vatandaşların daha rahat ortamda zaman geçirebilmeleri, spor yapabilmeleri ve sosyal etkinlikleri gerçekleştirebilmeleri adına Sosyal Yaşam Merkezi’ni de kısa bir süre sonra hizmete sunacaklarını ifade etti.

Kültürel belediyecilik alanında Battalgazi Belediyesi’nin birçok ilki gerçekleştirdiğini belirten Gürkan, düzenlenen Kervansaray Buluşmaları’nın Anadolu’da uluslararası etkinlikler bakımında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında Eskimalatya Yaşam Müzesi başta olmak üzere, Tahtalı Hamam Müzesi ve Zananatlar Müzesi ile birlikte birçok mahallede Mahalle Müzeleri’ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Çevre dostu belediyeciliği alalında da önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Gürkan, Yeşil Kuşak Projesi’nde önemli mesafelerin alındığını ve Orduzu Galip Demirel Çınar Park ile İspendere İçmeleri gibi devasa projeleri Malatya’ya kazandırdıklarını kaydetti. Başkan Gürkan, yüz binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, amaçlarının daha yeşil bir Malatya oluşturmak olduğunu ifade etti.

Hizmet belediyeciliği noktasında ilk olarak Konkasör Tesisi ve ardından da Asfalt Plenti’ni hizmete sunarak Battalgazi ilçesinde asfaltsız yol bırakmadıklarını ifade eden Başkan Gürkan, süreç içerisinde araç parkını her zaman güçlendiren ve yenileyen bir belediye olduklarını söyledi. Başkan Gürkan, 40 bin metre kare kapalı olan Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası ile DSİ 92. Şube Müdürlüğü Hizmet binasını 14 ay gibi kısa bir süre içerisinde hizmete sunduklarını kaydetti.

64 ve 65’inci Hükümetin Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten Malatya’ya ve Battalgazi’ye yapmış oldukları hizmetlerden dolayı. Zaten hizmetleri biz biliyorduk ama, sunumla bir kez daha hatırlamış olduk. Birçoğunun nasıl ne şekilde, nerede kaynaklandığını, nasıl yapıldığını, hangi zorluklarla yapıldığını, şimdi sunumu görünce çok kolay gibi gelir ama esasında onların hepsinin bir süreci ve çabaları var. Başkanıma bu gayretleri ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten Battalgazi, Malatya’mızın önemli ilçelerinden birisi. Hem nüfus, hem de bulunduğu bölge itibariyle Malatya’nın kadim bölgelerinden birisi. Buradaki kültür varlıklarının ortaya çıkması, sosyal ve kültürel belediyeciliğin oluşmasına vermiş oldukları katkılardan dolayı ve şehrimizin gelişmesi noktasında gerçekten Ak belediyeciliğin güzel örneklerini ortaya koydukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Tüfenkci, kimlikli şehirler noktasına dikkat çekerek, “Şehirlerin bir kimliği ve bir ruhu var. İnsan şehre o ruhu verir, ama mekanlar da o şehre ruh kazandırır. Kimlikli ve kişilikli şehirler oluşturmak, orada yaşayan insanların mutlu ve huzurlu olması, ayağını sokağa attığında güven duyması, mutlu olması ve iyi ki bu şehirdeyim demesi, bana göre yerel yöneticilerin en önemli unsurlarından ve özelliklerinden biri olmalı. Şehirlerin nefes alması önemli, onun için hep Yeşil Kuşak, tabiat ve şehir parkları dedik. Ve bu anlamıyla Malatya’nın Battalgazi ilçesi de başkanımızın da yine gayretleri ile farkını ortaya koydu. İspendere içmeleri’nin atıl durumdan işlevsel bir hale getirilmesi ki, orda birlikte çok gayrette gösterdik, ama oranın o şekilde değerlendirilmesi ve o fikrin ortaya çıkmasında başkanımızın çok emekleri var, bunun içinde kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle kent kimliğinin yaşayan insanların kültürünü de dikkate alarak oluşturmak, buranın kadim Malatya’nın bir değerinin olduğunu ve geçmiş medeniyetimizle bugüne taşıyan izlerin yaşatılması da yine çok çok önemli. Biz Malatya’nın değişmesi ve dönüşmesi noktasında, Battalgazi’nin gelişmesi noktasında dün olduğu gibi bugünde birlikte gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Malatya’yı çok daha farklı noktalara getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bugün artık ülkelerden çok şehirler rekabet ediyor” diyen Tüfenkci, “Her bir şehir kendi rekabet unsurlarını öne çıkarmak adına gayret gösteriyor. Onun için yaşanabilir şehirler oluşturmak çok önemli. Huzurlu şehirler oluşturmak onun için önemli. Yatırımın da gelmesi için bu konuda öne çıkmamız gerekir. İnşallah yine hep beraber Malatya’mızı rekabetçi şehir haline getirme noktasında yine gayret göstereceğiz. Ben özellikle başkanımıza ve nezdinde bütün meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza ve belediyede çalışan her bir kardeşimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.