Tüfenkci’den coğrafi tescil eleştirisi

Acilen bunu oluşturmamız lazım, ihracatçımıza da, tüccarımıza da artık bu belgeyi kullanmalarını hissettirmemiz lazım” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Bakanlığı döneminde gerek şehrimize, gerekse ülkemize çok ciddi hizmetleri olan Bakanımız borsamızı ziyaret etmiştir. Seçimden sonra ziyaret etmeyi planlıyordu tabi o dönem işler biraz yoğundu şimdiye nasip oldu. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kayısıdaki son durum hakkında bilgi veren Özcan, “Hasat dönemimiz bitti özellikle kayısıyla ilgili rakımı 1500 olan yerlerde artık son aşamada. Yaklaşık 400 bin ton rekoltemiz vardı. Haziran ayında almış olduğumuz yağışlar, kısmen üründe kalite kaybına sebep oldu. Dolayısıyla bu kalite kaybı üründeki fiyat artışını da tetiklemiş oldu. Şuanda rutin devam eden ihracatımızda herhangi bir aksama yoktur. Hamd olsun fiyatlar da bu yıl işçilerin, çiftçilerin üretim maliyetlerinin yaklaşık iki katı kadardır. Bu da üreticimiz açısından önemli bir gelişmedir. Sizin de kayısı ile ilgili gereken mücadeleyi verdiğinizi biz biliyoruz. Yapmış olduğumuz görüşmelerde de gerek siyasi irade gerekse merkezi hükumette, çok önemli işler yapıldı. Lisanslı depo sayesinde gerek taban fiyat oluşturma gerekse mal alımını yapmasını sağlayarak piyasanın arz talep dengesini sağlama açısından çok önemli bir çalışma. Bu konuda size tekrar teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Borsalar özellikle tarım ticaretinin geliştirilmesi noktasında önemli kurumlardan birisi. Hem üreticilerin fiyatlandırılması hem de piyasanın regüle edilmesi açısından Türkiye’nin önemli kurumlarının başında geliyor. Bizler ticaret borsalarının gelişmeleri konusunda gayret gösterdik. Türkiye’de kuru kayısının yüzde 80’nini üreten, dünya kayısısının yüzde 68’ini karşılayan Malatya’nın kayısısız kalması mümkün değil. Borsa bu anlamda önemli bir platform” dedi.

Kayısı ile ilgili coğrafi işaret tescil belgesinin alındığını hatırlatan Tüfenkci, “Türkiye’de 3 üründen birisi Malatya kayısısı ama bununla ilgili bir farkındalık oluşturamadık. Ama acilen bunu oluşturmamız lazım, ihracatçımıza da, tüccarımıza da artık bu belgeyi kullanmalarını hissettirmemiz lazım. Bu görev borsamıza ve ticaret odamıza, valiliğimize, belediyemize düşer. En kısa zamanda istişare yapıp talimatlandırmamız lazım” diye konuştu.