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31 Temmuz 2018 16:40

Tüfenkci’den faizle mücadele vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesini ziyaret etti.

Tüfenkci’den faizle mücadele vurgusu

31 Temmuz 2018 16:40

Ziyarette konuşan Tüfenkci “Faizle mücadelemiz devam edecek” dedi.


Tüfenkci, MÜSİAD’ın önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek, “MÜSİAD Türk ekonomisine yerli ve milli olarak bugüne kadar vermiş olduğu katkılarıyla ve Malatya’nın gelişmesi noktasındaki katkılarıyla Türkiye’de yer edinmiştir. Önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan ve İş dünyasının önemli hizmet taşlarından birisidir. Malatyamız’ın daha rekabetçi ve daha misyoner hareket edebilmesi açısından bütün gayretleriyle çalışıyorlar. İnşallah bundan sonrada güzel hizmetler yapmayı Cenabı Allah nasip eder” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin 2018 yılı içinde yüzde 7.4 lük büyüme yakaladığını aktaran Tüfenkci, “Türkiye, bu büyüme performansı ile Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakırken G20 ülkeleri arasında da ikinci sırada yer alıyor. İnşallah 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’yi 2 katı daha fazla büyütmemiz gerekiyor. Bu dönem içerisinde hükumetimiz enflasyon ile mücadeleyi ve yüksek faiz ile ilgilenmesi noktasında, eylül ayında sizlerle paylaşmış olacağız. Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birisi yüksek faiz, yüksek faizin olduğu bir ortamda özellikle yatırım yapma ve yatırımın cazibesinin azaldığı bir ortam içerisinde bulunuyoruz. Faiz ile mücadelemiz devam edecek. Kur barajlarının piyasayı olumsuz etkilediğini görüyoruz. Suni baskıları kaldırmak hükümetimizin temel amaçlarından birisidir” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, Tüfenkci’ye teşekkür etti.




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