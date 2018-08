Tüfenkci’den Memur-Sen’e bayram ziyareti

Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Memur Sen Malatya Şubesini ziyaret ederek, sendika yöneticileri ve üyeleri ile bayramlaştı

Beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Memur-Sen Malatya Şubesini ziyaret eden Milletvekili Tüfenkci, burada Şube Başkanı Kerem Yıldırım ve yönetimin bayramını tebrik etti. Tek vatan, tek devlet ve tek bayrak altında nice bayramlar yaşanmasını temenni eden Tüfenkci, “Bizler yeryüzünde ve ülkemizde adaleti tesis etme noktasında her birimiz üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Türkiye’de fitne çıkarma ve terörü yayma adına, sadece silahla yapılan terör değil, ekonomik anlamda terörle, fitneyle insanlarımızı bir bir birine kırdırma ve kaos oluşturma noktasında ellerinde gelen gayreti göstermeye çalışanlar var. Bunun dış uzantılarının bir kısmı deşifre ediliyor. Bir kısmı örtü altında faaliyetlerini devam ettiriyor. Yerli işbirlikçilerle beraber onlarda kendi görevlerini yerine getiriyorlar. Önemli olan bizlerin birlik ve beraberliği muhafaza etmesi. Medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluk bilincini her an hatırlayabilmek önemli. Bu bilinç yeni neslin ülkemizi geleceğe taşıması adına sorumluluğunu arttırıyor. Türk milletinin uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelmesi içinde güçlü Türkiye’nin temellerini hep beraber attık, atmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

16 Nisan’da gerçekleştirilen Anayasa referandumunun önemli bir seçim olduğunu ve Türkiye’nin makas değiştirdiğini belirten Tüfenkci, “24 Haziran’da uygulayıcısını belirleme noktasında önemli bir seçimdi. Milletimizin Cumhurbaşkanımızı Başkan yapmasıyla beraber özellikle bir takım çevrelerin rahatsızlığı arttı. Bu artış sadece Türkiye’nin gelişmesiyle alakalı değil, esasında Orta Doğu coğrafyasında, mazlumların umudunun artmasından görebilirsiniz. ABD’nn büyükelçiliğini Küdüs’e taşıma kararının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan, en sert tepkiyi ortaya koymasaydı, belki bu yaptırımlar olmayabilirdi. Suriye’de Türkiye oyun bozan olmasaydı belki bugün farklı olabilirdi. Kuzey Irak’ta Türkiye tavrını ortaya koymasaydı, bugün farklı olabilirdi. Sınırlarımızın hemen yanı başında bir terör koridoru oluşmasına göz yumsaydı belki bugün Türkiye farklı muamelelerle karşılaşabilirdi. Ne muamelelerle karşılaşırsa karşılaşsın kimsenin Türkiye’nin ve ümmetin geleceğini ipotek altına almaya hakkı yok. Biz sadece Türkiye’yi değil bütün mazlum coğrafyaları ve ümmeti düşünerek hareket ettiğimize inanıyoruz. “ diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Polat’ta Memur-Sen üyelerinin bayramını kutlayarak Malatya’da bayramın huzur ve güven içerisinde geçtiğini dile getirdi.