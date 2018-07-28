Tüfenkci’den Yeni sistemde Malatya vurgusu

Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bülent Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinden hemen önce Yeşilyurt Belediyesi’nde bir görev değişikliği olduğunu belirterek, bundan sonraki dönem için Başkan Çınar’a hayırlı hizmetler temennisinde bulundu.

Yeşilyurt’un Malatya’nın göz bebeği ilçelerinden birisi olduğunu vurgulayan Tüfenkci, Yeşilyurt’un yeni yerleşim alanları ve kırsaldaki mahalleleriyle olan farkı azaltarak Malatya’nın sanayisi ve ticaretine önemli bir katkı sunduğunu kaydetti.

Tüfenkci, Yeşilyurt’un gelişmesinin Malatya’nın gelişmesi, Malatya’nın gelişmesinin ise Türkiye’nin gelişmesi olduğunu ifade ederek, “Bu anlamıyla mahallelerimizi ve kentimizi daha yaşanabilir hale getirirken özellikle AK Belediyeciliğin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladığı bilinci içerisinde ve halkımıza dokunma anlayışı içerisinde, sorunları torunlara havale eden değil, soruları çözen bir anlayışla yolumuza devam ettik. Bundan sonra da devam etmeye çalışacağız. Herkes farklı noktalardan bakabilir elbette ki daha yapılacak çok şey var, daha söylenecek çok sözümüz var. Ama biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, birbirimize saygı duyarak Yeşilyurt’umuzu ve Malatya’mızı büyütme gayreti içerisinde olduğumuz sürece, herkes birbirini dinleme zahmetine katlanır ve bunun sonucunda ortak akılla hareket etme gayreti içinde olduğu sürece önümüz açıktır. Şimdi yeni bir sisteme geçtik. İnşallah bu yeni sistemin getirmiş olduğu pratiklik ve ortaya koyacağı icraatlarsa Malatya’mız çok farklı noktalarda olacak. Organize sanayi bölgesi ve küçük sanayiler Yeşilyurt bölgemizde. Küçük sanayiyi şehir dışına alma projesi içerisine Malatya ve Yeşilyurt’u almamız ve Malatya’yı da 6. Bölge teşviklerinden yaralanacak şehirler içerisine almamız ilimizin daha gelişmesine katkı sunacak. Parti ayrımı yapmadan Yeşilyurt’un başarısı için el birliğiyle çalışmalıyız” diye konuştu.