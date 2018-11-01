TÜMSİAD 'dan Başsavcı Savran'a hayırlı olsun ziyareti

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği(TÜMSİAD) Malatya Şubesi yönetimi, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Muhammet Savran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilk olarak söz alan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, “Bugün Cumhuriyet Başsavcımıza yeni atanmasından dolayı hem hoş geldiniz hem de, hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Daha önce görev yaptığı yerlerde, güzel işler yapan, güler yüzlü, halkla iççe olan bir savcının Malatya'ya atanmasından dolayı, herkes bize ‘çok yanlısınız' diyor. İnşallah kendileri Malatya'da güzel işler yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ise, “Bize nezaket gösteren ve ziyaret eden TÜMSİAD heyetine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Vatanın her tarafı bizim için kutsal, kaderin bize biçtiği rolü her taraf da ifade etmeye çalışıyoruz. Kader bizi bu kez Malatya'ya savurdu. Malatya'da adalete hizmet e elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalışacağız. Malatya'nın siyasal, ekonomik, kültürel hayatın yanı sıra bizde adalet hizmetini teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla olumlu bir katkı sunma niyetindeyiz” diye konuştu.