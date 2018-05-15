Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti.

Polat’a yeni görevinde başarılar dileyen TÜMSİAD Şube Başkanı Gümüş, “Başkanımızı Yeşilyurt ilçesinde yaptığı başarılı işlerle biliyor ve takdirle takip ediyorduk. Bundan sonraki süreçte başkanımızın bilgi ve birikimini Büyükşehir Belediyesinde tüm Malatya’ya hizmet olarak sunacağından hiçbir kuşkumuz yok. Bizde TÜMSİAD olarak her zaman kendilerinin yanında olacağımızı ve sorunların çözümü noktasında kendilerine destek olacağımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Gümüş, ayrıca İsrail’in Filistin’de masum insanları katletmesini de şiddetle kınadıklarını ifade ederek “Bugün ABD, ya da İsrail ne yaparsa yapsın biz Müslümanlar için gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. Kudüs’ün statüsünde değişiklik yapmaya yönelik her türlü girişim gayri hukuki ve art niyetlidir. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Kudüs Müslümanlarındır öyle de kalacak” ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise TÜMSİAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek “Bizler, sivil toplum kuruluşları ile her zaman istişare içerisinde bir arada olarak kentin sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda değerli işadamlarımızın bir araya geldiği TÜMSİAD’ı da önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de sizlerle istişare halinde olarak İnşallah birlikte şehrimize en iyi hizmeti yapmaya gayret sarf edeceğiz” diye konuştu.