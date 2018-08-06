Ülkenin ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunun altını çizen Gümüş, TÜMSİAD’lı ve milli düşünen bütün iş adamlarını yerli ve milli direnişe katkı koymaya davet etti Gümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yastık altındaki döviz ve altınların ekonomiye kazandırılması gerektiği söylemine de destek verdiklerini belirterek, “Bu ekonomik savaştan mutlaka galip çıkmalıyız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planının gerçekleşmesi demek, Türkiye’nin enerjiden ekonomiye, sanayiden dış ticarete, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, savunma sanayinden dış politikaya kadar, birçok projenin ülkemizi hak ettiği noktaya taşıması anlamına gelir" ifadelerine yer verdi.

Milli birlik ve beraberlik mesajı da veren Gümüş, “Ekonomik savaşa karşı başlatılan yerli ve milli direnişe, millet olarak katkı koymaya davet ediyorum” diye konuştu.