Ziyarette konuşan TÜMSİAD Malatya Şube Başkan Murat Gümüş,” TÜMSİAD olarak MÜSİAD iadeyi ziyaret bulunduk. MÜSİAD bizim çatı kuruluşumuz abi olarak gördüğümüz bir yapı başkanı ve yönetimi Malatya’da başarışı çalışmalar yapıyor, biz de kendileri ile beraber Malatya ekonomisinin İstihdamın artırılması ve ileri gitmesi için omuz omuza beraber çalışacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise,” TÜMSİAD eskiden beri Malatya’mızda faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütümüz Murat Başkanın gelmesi ile birlikte yeni bir ivme kazanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İş adamlarına çağrıda da bulunan Kalan ,”Doların artması veya düşmesi hiçbir şekilde yatırımlarımızı ve İstihdamın dönük bir engel olmasın doların inmesi ve çıkması bizimle alakalı değil, biz yeni üreteceğiz biz yine isdistahma devam edeceğiz, üretelim rekabet ortamı oluşturalım şehrimizi geliştirelim, ülkemizi geliştirelim ekonomik olarak kimsenin eline bakmayalım ekonomik özgürlüğümüzü kazanalım kasamızdaki kağıt parçalarının hiç kimseye faydası olmayacaktır” diye konuştu.