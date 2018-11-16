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TÜMSİAD'ın konuğu Ulvi Saran oldu

TÜMSİAD’ın her hafta düzenlediği ‘Derdimiz Memleketimiz’ buluşmalarının konuğu Malatya eski valilerinden Ulvi Saran oldu.

TÜMSİAD'ın her hafta düzenlediği ‘Derdimiz Memleketimiz' buluşmalarının konuğu Malatya eski valilerinden Ulvi Saran oldu.


Malatya Uluslararası Film Festivalinin mimarı olan Malatya Eski Valisi Ulvi Saran, festivalin ödül törenine katılmak için geldiği Malatya'da, TÜMSİAD'ın konuğu oldu. Bir dönem Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı görevini de yürüten Saran, uzun bir aradan sonra Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Malatya'nın sadece sosyal hayatı ile değil girişimcilik potansiyeli ile de dikkatleri üzerine çeken bir il olduğunu dile getiren Saran, “Hem Malatya'da hem de il dışında çok başarılı iş adamlarımız var.6 yıl aradan sonra tekrar film festivali kapsamında buraya geldim. Film Festivalinin, Malatya adına son derece önemli bir etkinliğin olduğunu gördük. Ayrıca adıma da bir ödülün düzenlenmesi beni son derece mutlu etti” şeklinde konuştu.


Şube Başkanı Murat Gümüş ise Saran'ın Malatya'da önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ve bunlardan birisinin de Malatya Uluslararası Film Festivali olduğunu belirterek, teşekkür etti.

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