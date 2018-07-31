Burada konuşan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, hem iadeyi ziyarette bulunmak, hem de istişarede bulunmak amacıyla ziyarette bulunduklarını belirterek, “Battalgazi ilçemizde çok güzel hizmetlere imza atan, Malatyamızın kıymetli siyasetçilerinden Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan hem sosyal alt yapıyı hayata geçirirken, hem de iş dünyasına göstermiş olduğu yakın ilgi bizleri ziyadesiyle memnun eden bir yapısı ve çalışması vardır. Kendisi üç diplomasi ile siyaset arenasında hem sosyal yönlerimizi, hem de ekonomik olarak kalkınmamıza hizmet gayreti içerisinde olan başarılı bir belediye Başkanımız. Bizlere gönül dünyasında yer vermesi, yaptığımız iş ve projelerde her daim yanımızda olmasından dolayı kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızın bizimle birlikte olması iş dünyasında istihdamın artırılması ve üretimin üst seviyelere çıkması noktasında bizlere de heyecan vermektedir. Kendilerine bu başarılı çalışmalarından dolayı takdir ediyoruz. Her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, TÜMSİAD Malatya Şube yöneticileri ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek, “TÜMSİAD Malatyamızın önemli bir sanayi kuruluşudur, aynı zamanda bir meslek kuruluşudur ve aynı zaman bir işveren kuruluşudur. Yol haritamızın oluşmasında özellikle STK’lar olsun, meslek kuruluşları olsun, sanayi kuruluşları ve sendikalar olsun, onların görüş ve önerileri bizim için manidar ve anlamlı olmuştur. Biz yol haritamızı belirlerken sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz TÜMSİAD gibi kuruluşlar ile hep görüş alışverişinde ve istişarelerde bulunuyoruz. Biz kendileri ile birlikte olmaktan ve birlikte çalışmaktan Malatya’nın vizyonu açısından ve geleceği açısından, yol haritasının oluşturulması açısından, sunmuş oldukları katkıları hep değerli ve olumlu bulduk. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte çalışarak Malatya’nın daha aydınlık ve modern, çağdaş bir şehir yapısına kavuşması konusunda elimizden gelen gayreti çabayı birlikte göstereceğiz” diye konuştu.