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27 Haziran 2018 17:26

TÜMSİAD’tan Ticaret Borsası’na ziyaret

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkan Murat Gümüş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret ederek, çalışmalarında her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

TÜMSİAD’tan Ticaret Borsası’na ziyaret

27 Haziran 2018 17:26


Ziyarette ilk olarak söz alan TÜMSİAD Şube Başkanı Murat Gümüş, Ticaret Borsasının kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Yakın zamanda yapılan Ticaret Borsası seçimlerinde başkanlığa Ramazan Özcan gibi bir değerin seçilmesi iş çevresini heyecanlandırdı. Kendisini uzun zamandır tanırız, hem ticarette hem de siyasette. İlkesi olan, heyecanı olan başkanımız. İnşallah bu heyecanıyla Ticaret Borsasına bir sinerji katacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Özcan’ın bilgi ve birikimi ile kayısı da yaşanan soruna da mutlaka kalıcı çözümler bulacağını ifade eden Gümüş, “Çözümler noktasında Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) iş adamları olarak, her zaman başkanımızın yanında olacağız ve istişarelerde bulunacağız. Tekrar başkanımıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. MTB Başkanı Ramazan Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “TÜMSİAD Malatya Şube Başkan Murat Gümüş ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


6 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Ticaret Borsası seçimlerinde yeni yönetim olarak görev devraldıklarını ifade eden Özcan, “Murat bey Malatya’mızın yetiştirdiği çok kıymetli şahsiyetlerinden biridir. Geçmişte Belediye Meclis üyeliği yapmış, kentimize ciddi hizmetleri vermiş bir iş adamı olarak ta katkılar sunmuştur” diye konuştu. Özcan, TÜMSİAD Malatya Şubesinin önemli hizmetler yapacağına inandığını da sözlerin ekledi.


Ziyaretin sonunda ise Borsa Başkanı Özcan’a hediye takdiminde bulundu.




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