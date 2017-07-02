Tur otobüsü seferlere başladı

Kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılmasının amaçlandığı proje kapsamında, ücretsiz olarak Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10:00 ile 14:00 arasında hizmet verecek tur otobüsü ile ilk turist kafilesi, bugün Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi ve turistik yerleri gezdi.

İlk olarak kent müzesini gezen kafileye rehberler tarafından müzede bulunan tarihi eserler hakkında bilgiler aktarıldı. Kafile, daha sonra Arslantepe Höyüğü, Ulu Cami, Hasan Basri Türbesi ile Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayını gezerek tarihi yapılar hakkında bilgiler alırken, bol bol da resim çekti.

Arslantepe Höyüğüne hayran kalan kafileye Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı ve İtalya Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane tarafından bilgilendirmenin yapıldığı gezi yaklaşık 4 saat sürdü.

Gezi organizasyonundan memnun kalan kafile üyeleri gezi sonunda kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu’na teşekkür etti.