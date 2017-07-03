Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 18:15

Tur otobüsü, ‘tarihe yolculuk’ turlarına başladı

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya’da ilk kez 2014 yılında hizmete sunulan tur otobüsü, bu yıl da ‘tarihe yolculuk’ turlarına başladı.

Tur otobüsü, ‘tarihe yolculuk’ turlarına başladı

03 Temmuz 2017 18:15

Tur otobüsü, haftada 6 gün boyunca ve gün içerisinde 2 kez tarihi mekanlara yönelik turlar gerçekleştirecek.


Eski Belediye Meydanında gün içerisinde sabah saat 10.00’da ve öğleden sonra saat 15.00’de tur gerçekleştirecek olan Battalgazi Belediyesi tur otobüsüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Haftanın 6 günü hizmet verecek olan tur otobüsünün yeniden turlara başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, tur otobüsü ile düzenlenen turların tarihi ve kültürel varlıklara karşı duyarlılık noktasında farkındalık oluşturduğunu ifade ettiler.


Arslantepe, Kervansaray, Ulu Cami, Eskimalatya Yaşam Müzesi, Kale Surları, Emir Ömer Mescidi, Namazgah, Hasan Basri Türbesi, Ak Minare, Kanlı Kümbet ve Ahmet Turan Mescidi’ne yönelik düzenlenen turlara katılan Yasemin Aksüt isimli vatandaş, “İlk defa katılıyoruz. Böyle bir hizmet verildiği için Battalgazi Belediyesine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Battalgazi ilçesinin tarihi mekanlarını gezmeyi daha önce düşündüğünü belirten İsmihan Bozkurt ise, “Bu turu öğrenince ‘Kaçırmayalım’ dedik ve geldik. Gerçekten de çok güzel bir uygulama. Buraları da görmemiz gerçekten tarihimizi öğrenmemiz açısından çok önemli. Çok güzel bir hizmet olmuş, teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Tura katılanlardan Mehmet Tosik ise, tur otobüsünün hizmete sunulmasından dolayı Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Eski tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi gördüğümüz için mutluyuz, memnunuz ve Malatyalı olarak da gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:53
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!