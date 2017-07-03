Tur otobüsü, ‘tarihe yolculuk’ turlarına başladı

Tur otobüsü, haftada 6 gün boyunca ve gün içerisinde 2 kez tarihi mekanlara yönelik turlar gerçekleştirecek.

Eski Belediye Meydanında gün içerisinde sabah saat 10.00’da ve öğleden sonra saat 15.00’de tur gerçekleştirecek olan Battalgazi Belediyesi tur otobüsüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Haftanın 6 günü hizmet verecek olan tur otobüsünün yeniden turlara başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, tur otobüsü ile düzenlenen turların tarihi ve kültürel varlıklara karşı duyarlılık noktasında farkındalık oluşturduğunu ifade ettiler.

Arslantepe, Kervansaray, Ulu Cami, Eskimalatya Yaşam Müzesi, Kale Surları, Emir Ömer Mescidi, Namazgah, Hasan Basri Türbesi, Ak Minare, Kanlı Kümbet ve Ahmet Turan Mescidi’ne yönelik düzenlenen turlara katılan Yasemin Aksüt isimli vatandaş, “İlk defa katılıyoruz. Böyle bir hizmet verildiği için Battalgazi Belediyesine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi ilçesinin tarihi mekanlarını gezmeyi daha önce düşündüğünü belirten İsmihan Bozkurt ise, “Bu turu öğrenince ‘Kaçırmayalım’ dedik ve geldik. Gerçekten de çok güzel bir uygulama. Buraları da görmemiz gerçekten tarihimizi öğrenmemiz açısından çok önemli. Çok güzel bir hizmet olmuş, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tura katılanlardan Mehmet Tosik ise, tur otobüsünün hizmete sunulmasından dolayı Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Eski tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi gördüğümüz için mutluyuz, memnunuz ve Malatyalı olarak da gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.