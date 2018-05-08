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08 Mayıs 2018 14:58

Turgut Özal Boks Kulübü haftayı yenilgiyle kapattı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 7.

Turgut Özal Boks Kulübü haftayı yenilgiyle kapattı

08 Mayıs 2018 14:58

hafta müsabakaları oynandı.


Osmaniye’de gerçekleştirilen müsabakalarda Malatya temsilcisi Turgut Özal Boks Kulübü rakibine 5-4 mağlup oldu. Boks Ligi’nde yedinci hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki gün süren müsabakalar sonucunda Hatay Koca Çınar Spor Kulübü, Samsun İlk adım Belediye Spor Kulübü’nü 10-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, Hatay Kocaçınar Spor Kulübü, Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul Bağcılar Spor Kulübü, Ankara Aski Spor Kulübü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Spor Kulübü Kayseri Birlik Gençlik Spor Kulübü, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü, Ankara Sağlık Spor Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü mücadele etti.


Spor Toto Boks Ligi’nin yedinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:


Hatay Koca Çınar Spor Kulübü: 10 - Samsun İlk Adım Belediye S.K: 0, Ankara Sağlık Spor Kulübü: 1 - Beşiktaş Jimnastik Kulübü: 9, Mersin Meski Spor Kulübü: 2 Osmaniye Aile ve Sos. Polk. S.K: 8, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü: 2 Fenerbahçe Spor Kulübü: 7, İstanbul Bağcılar Spor Kulübü: 3 - Ankara Aski Spor Kulübü: 5, Kayseri Birlik Gençlik S.K: - 5 Malatya Turgut Özal Boks Kulübü: 4




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