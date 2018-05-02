Turgut Özal Boks Kulübü, Kayseri maçına hazırlanıyor

7.hafta boks ligi müsabakasında Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Kayseri Büyükşehir Belediyespor Boks Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını Kamp Eğitim Merkezindeki boks salonunda sürdüren Malatya ekibinde hedef galip gelmek. Malatya Bölgesi Boks Antrenörü ve Turgut Özal Boks Kulübü Başkanı Aziz Bayduz, yaptığı açıklamada, Samsun’a galibiyet için gideceklerini söyledi. Bayduz, “Vermiş olduğumuz mücadele zafer yolunu açtı bizlere. Antrenörler Kemal Kargı, Aziz Mutlu ve Milli Hakem Ahmet Bayduz perşembe günü Samsun ilinde müsabakalara katılacaktır. Ligdeki sporcularıma güveniyorum. İlk hedefimiz ilk 4’e girmek olacaktır. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne Battalgazi Belediye başkanına ve büyükşehir belediye başkanına, Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü’ne ve benimle beraber takım kaptanı olarak sporcularımızın yanında yer alan Melih Mercan’a teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.