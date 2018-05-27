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27 Mayıs 2018 14:25

Turgut Özal deplasmanda mağlup

Turkcell Süper Deplasmanlı Futbol Ligi’nde mücadele eden Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, deplasmanda Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü’ne 3-1 mağlup oldu.

Turgut Özal deplasmanda mağlup

27 Mayıs 2018 14:25


Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Turkcell Süper Deplasmanlı Futbol Ligi’nde, Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, Elazığ Atatürk Stadyumu’nda Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü’yle karşı karşıya geldi.


Centilmence ve dostça geçen mücadeleyi Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü 3-1 kazandı.


Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, "Turkcell Süper Deplasmanlı Futbol Ligi’nde takımımız Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü’ne 3-1 mağlup oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Sporcularımız ve antrenörlerimizin ellerine sağlık. Güzel ev sahipliğinden dolayı Elazığ ekibine teşekkür ediyorum" dedi.




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