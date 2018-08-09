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09 Ağustos 2018 18:26

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde görev değişikliği

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde başhekimlik görevi devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde görev değişikliği

09 Ağustos 2018 18:26


İki yıllık görev süresi dolan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, görevini Prof. Dr. Ali Beytur’a devretti. Başhekimlik makamında gerçekleştirilen törene İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, fakülte dekanları, başhekim yardımcıları ile daire başkanları katıldı. Prof. Dr. Parlakpınar’ın iki yıllık görev süresi boyunca özverili bir şekilde Turgut Özal Tıp Merkezi’ne hizmet ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Kızılay, “Hastanemize katkılarından ve hizmetlerinden ötürü Hakan Parlakpınar hocamıza çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Başhekimlik görevini devralan Prof. Dr. Ali Beytur’a ise yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan Rektör Prof. Dr. Kızılay, katkılarından dolayı Prof. Dr. Parlakpınar’a teşekkür plaketi verdi.


Tören, Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ve Prof. Dr. Ali Beytur’un birbirlerine çiçek takdimi ile son buldu.




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