Turgut Özal Tıp Merkezine yeni otopark

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından sıcak asfalt serimi tamamlanan ve hizmete sunulan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin acil ihtiyacı olan 250 araçlık otopark alanında incelemede bulundu.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Üniversitemiz yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Aynı zamanda bu yoğun temponun içerisinde yoğunda bir trafik akışı olan bir kurumumuz. Bu kurumumuz özellikle sivil personelimizin ve çalışanların otopark ihtiyacı noktasında Rektörümüzle ve teknik elemanların burada yaptığı çalışmalarda 250 araçlık bir otopark alanı belirlemişler. Bizlere ‘Buranın asfaltlanması belediyeniz tarafından yapılırsa otopark sorunumuz çözülmüş olur’ dediler. Bizde memnuniyetle kabul edip, ilgili arkadaşlarımıza talimat vererek buranın otopark yapılması konusunda gerekli çalışmalara Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yerine getirildi ve bugünde açılışını gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

Üniversitelerin topluma açık bir üniversite olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Bu anlamda da sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz. Tel örgülerin, kampüs alanların içerisine hapsedilmiş bir bilim yuvası yerine, topluma açık, toplumun dertleri ile hemhal olan ve toplumun dertlerini çözüme kavuşturma anlamında büyük çaba gösteren başta rektörümüze ve tüm yönetimine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nin sadece Malatya ve bölgeye değil, uluslararası bir sağlık kurumu olduğunu dile getiren Gürkan, “Özellikle Türkiye’nin değişik illerinde olduğu gibi dünyanın değişik ülkelerinden de buraya insanlarımız tedavi olmaya gelmektedir. Özellikle buranın açılımı noktasında insanlara hizmet ederken, gelen insanlarında aynı zamanda görsel anlamda üniversitemiz ve Araştırma Hastanemizin gerçekten görselliği olması gerekmektedir. Bizler sayın Rektörümüze özellikle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz olsun, temizlik işleri Müdürlüğümüz noktasında ve Fen İşleri Müdürlüğümüz noktasında olsun bu konuda üzerimize düşen sorumluluk ve yükümlülük ne ise onu en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Otoparkın hizmete sunulmasında Battalgazi Belediyesi’nin büyük katkıları olduğunu belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise tıp merkezine 250 araçlık bir otopark kazandırdıklarını söyledi. Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Malatya’nın gözbebeği konumunda olan bir merkez olduğunu kaydeden Kızılay, “Hastanemizin en büyük ihtiyacı otopark ihtiyacıydı. Bizim her yıl 400 araçlık otopark eklememiz gerekiyor. Çünkü hastanemizin kapasitesi sürekli artıyor. Önümüzdeki yıl kanser hastanemizi açacağız. İçinde bulunduğumuz alan 250 araçlık bir zemin. Üzerine asfalt döküldü, bu çalışma hastanemize bir nefes aldırdı. Bu bölgeyi hocalarımıza ve personellerimize tahsis ettik. Ben bu 250 araçlık otoparkın buraya yapılmasını sağlayan Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan başkanımıza ve bütün çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen teknik ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.