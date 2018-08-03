Turgut Özal Üniversitesi Rektör Adayı İçen, projelerini açıkladı

Dr. İlhan İçen, 4 yıllık stratejik planlarını yaptıklarını ifade ederek göreve atanması durumunda projelerinin hazır olduğunu söyledi.

Malatya’da 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın adını taşıyacak olan ikinci devlet üniversitesinin açılması için tüm hazırlıklar tamamlanırken, rektörlüğe aday olduğunu açıklayan Prof. Dr. İlhan İçen projelerini açıkladı.

Şuanda İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Ana Bilim Dalında görev yaptığını ifade eden İçen, Turgut Özal Üniversitesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanması halinde hazırladığı projeleri hayata geçirmek istediğini dile getirdi.

Yeni açılan Turgut Özal Üniversitesi’nin 5 fakültesinin bulunduğunu belirten İçen, “Hali hazırda Su Ürünleri ve Ziraat Fakültesi var. Bunun dışında Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile işletme ve Yönetim Birimleri fakültesi. Benim hazırladığım kitapçık ta bu bölümlerde bu fakültelerde beşer tane bölüm açılmasını öngörüyorum. Bunlar la ilgili hazırlıkları yaptık” dedi.

Projeleri kapsamında ayrıca 3 adet de Enstitü açılmasını da öngördüklerini dile getiren İçen, hazırladıkları kitapçıkta 4 yıllık için yapacakları bütün planların belirlendiğini söyledi. 4 yıllık stratejik plan yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. İçen, “Stratejik plan dahilinde bu bölümleri tek tek açacağız ve 4 yılın sonunda Üniversitemizi Turgut Özal’ın ismine layık bir üniversite haline getirmeyi düşünüyoruz ve amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Projeleri ile ilgili detaylı bilgiler de veren İçen, “Biyo Teknoloji Enstitüsü Türkiye’de var, fakat etkin olarak kullanılmayan bir enstitüsü. Bu enstitüyü ilk defa Malatya’ya kazandıracağız. Yine biliyorsunuz dünya ihracatının yüzde 85’ini karşılayan kayısıyla ilgili maalesef çok bilimsel olarak çalışmalar Malatya’mızda yapılmamakta. Bunun için de Kayısı Araştırma Enstitüsünün açılmasını da öngörüyoruz. Bununla ilgili çalışmaları yaptık. İnşallah nasip olursa, birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl ve dördüncü yıl ne yapacağımızı planladık. Bütün projeleri tek tek hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Şuanda Turgut Özal Üniversitesinin 5 bine yakın öğrencisinin bulunduğunu da belirten İçen, “Turgut Özal Üniversitesi inşallah 4 yılın sonunda 10 bine yakın öğrencisi olacak” dedi. Hazırladığı proje kitapçığını akademisyenler, idari personeller ile birlikte hazırladıklarını dile getiren İçen, “Dolayısıyla bu kitapçığı hangi arkadaş seçilirse seçilsin atanırsa atansın mutlaka gidip hem hayırlı olsun diyeceğim hem de hediye edeceğim kendisine” diye konuştu.

35 yıllık bir tecrübesinin yanı sıra YÖK’te ve TÜBİTAK’ta kurul üyeliklerinde de bulunduğunu ifade eden İçen, Turgut Özal Üniversitesi rektörlüğüne layık görülmesi halinde elinden geleni yapacağını söyledi.