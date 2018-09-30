Turizm Fuarında açılan Malatya standına yoğun ilgi

Van'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarında açılan Malatya standına yoğun ilgi gösteriliyor.

Fuara, Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan 263 firma katılırken, Malatya Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'nin katkılarıyla açılan stant ise büyük ilgi gördü. Fuar süresince ziyaretçilere Malatya'yı tanıtan yazılı ve görsel materyaller dağıtıldı. Özellikle Van ve çevre illerde yaşayan Malatyalıların yoğun ilgisi gözden kaçmadı. Fuar süresince ziyaretçilere Malatya kayısısı, Arapgir köhnü üzümü ve reyhan çayı ikram edildi. Fuarla ilgili konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Cengiz, “Bu fuarlar ilin tanıtılması açısından çok önemlidir. Biz de fuarda hem ilimizi tanıttık hem de ikramlarda bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.