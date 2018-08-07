Turizm işletme personellerine eğitim

Malatya’daki turizm sektöründe hizmet veren konaklama ile yeme-içme işletmelerinde çalışan personellerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla ‘İşbaşı eğitim kursları’ düzenleniyor. Ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek üretiminin yanı sıra, yöneticileri eğitici olarak yetiştirme kursu ve kişisel gelişim eğitimin verildiği kursla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, açıklamalarda bulundu.

Şişman, Malatya’daki turizm işletme belgeli oteller ile turizm işletme belgeli lokantaların talepleri doğrultusunda Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verileceğini söyledi.

İl Müdürü Şişmen, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurslara otel yöneticisi, ön büro hizmetleri, kat hizmetleri, yiyecek-içecek servis hizmetleri, yiyecek üretimi hizmetleri branşlarında olmak üzere toplam 98 kursiyerin katıldığını ifade etti.