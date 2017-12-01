Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin bir bölümü Malatya’da açılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımı ile Türk Hava Kurumu Battalgazi Şubesinin açılışı yapıldı. İstiklal Mahallesi’ndeki dernek binasının kurdele kesiminin ardından Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler Battalgazi ilçesinde bulunan Hanımın Çiftliği eski belediyesine geçti.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne bağlı bir kolun Malatya’da açılması taleplerini daha önce yetkililere ilettiklerini belirterek, “Bu binayı bütünüyle birlikte Türk Hava Kurumu’nun üniversitesinin bir yüksekokulunun açılması koşuluyla sizlere devir etme noktasında irade kararlılığımızı belirtmek istiyorum. Bu okul açıldığı taktirde ki bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki burada hosteslik, drone eğitimi ve havacılık teknik eğitimi verilmesi. Buradaki okuyan insanların da istihdam noktasındaki sıkıntısız direkt istihdama katkıda bulunması hem de teknik anlamda yetişmeleri anlamında önemli bir okul olacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan ise yüksekokulun açılmasının bir prosedür oluşturduğunu belirterek, “Bunun için ciddi hazırlıklar gerekiyor. İnşallah 800 kişinin eğitim görebileceği bir eğitim tesisi rantabl olabiliyor. Bu aşamaları geçebilirsek bakanımızın yardımlarıyla bu fikri realize edebilirsek hem Malatya için hem ülke için hem eğitimimiz için güzel bir şey olur” dedi.

Eğitim kurumlarının bir ülkenin gelişmesi için en önemli unsurlar olduğunu dile getiren Atılgan, “Türkiye mevcut iktidarımızın da en büyük bütçeyi ayırdığı bakanlık. Türk Hava Kurumu havacılık alanında eğitim yapan bir tematik üniversite. Dünyada en önemli üniversitelerden biri olma hedefimiz var. Sahip olduğu imkanlarla birlikte gerçekten bu tematik üniversitenin havacılık alanında çok büyük kabiliyetleri var. İnşallah bunun bir kolunu da burada açmak nasip olur” ifadelerine yer verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Hava Kurumu’nun Türkiye’nin en köklü kurumlarından birisi olduğunu ifade ederek, “Taşıdığı değer ve misyon gereği de güçlenmesi ve bu anlamıyla faaliyetlerinin ve bir şubesinin de Malatya’da açılmasına biraz önce tanıklık yaptık” dedi.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin bir bölümünün Malatya’da açılabilmesinin Malatya ve gençler için önemli bir kazanım olacağını ifade eden Tüfenkci, “Rektörümüzün, başkanımızın bu konuya sıcak yaklaşımlarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bir süreç. Şimdi böyle bir açma kararını beyan ettiklerinde bizler YÖK ayağını o süreci tamamlatıp önümüzdeki dönem içerisinde inşallah Malatya’ya böyle bir bölümün kazandırılmasını biz de istiyoruz. Şimdi arkadaşlarımız bakacaklar. Burası olur, başka yer olur ama önemli olan Malatya’ya böyle bir yüksekokulun, ileride 4 yıllığı da dönebilir kazanılması. Havacılık noktasında biliyorsunuz Malatya esasında üstleriyle önemli coğrafi bölgede. hem THY hem askeriye anlamında hem de sivil havacılığa katkı sağlayacak bölüm Malatyamız için hayırlı olur” diye konuştu.