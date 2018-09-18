TÜRK İŞ Başkanı Atalay'dan fırsatçılara tepki

Malatya ziyareti sırasında TÜRK-İŞ Malatya Şubesinde işçilerle bir araya gelen Genel Başkan Ergün Atalay ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2 aydır yaşanan ekonomik sıkıntıyı hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Atalay, “Sıvı yağ 20 TL'den 40 TL'ye yükseldi. Sıvı yağın, domatesin Allah aşkına dolarla, euro ile ne alakası var. Öyle bir ülke yaşıyoruz ki bu krizi fırsata çeviren Allah korkusu az olan insanlar var” şeklinde konuştu.

Asgari ücretlinin sıkıntılarını çok iyi bildiklerini ancak şu anda bir yangının olduğunu ve bunun sönmesini beklediklerini ifade eden Atalay, “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet partisin olduğu kadar benimde ülkem, sizlerin de ülkesi, biz bu ülkede beraber yaşıyoruz. Kötü olduğu zaman bedelini hep birlikte ödüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye üzerinde yüzyıllardır bir oyunun oynandığına dikkat çeken Atalay, “Kürdü, Alevisi, Lazı, askeri, polisi ölmüş umurunda değil hiç kimsenin. Silahı veriyorlar, parayı veriyorlar, akılı veriyorlar, morali veriyorlar ve diyorlar ki gidin bu ülkeyi karıştırın. İnanın Allah bu ülkeyi muhafaza ediyor. Türkiye‘nin başına gelen başka ülkenin başına gelse, ülke ortada kalmaz. Oyun bitmiyor, oyun oynuylalar bitmiyor” diye konuştu.

Türkiye'nin yıllardır terör sorunu ile uğraştığını kaydeden Atalay, “Bizim ülkemiz teröre harcadığı parayı 30 senede harcamasaydı, biz 3 tane Almanya olurduk. Ama bu fırsatı bize vermiyorlar, devam edin diyorlar” dedi.

Programa katılan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de önceliklerinin vatan olduğunu dile getirerek, “Vatan olacak ki iş yerlerimiz olsun. Vatan olacak ki kazandığımız paranın tadına varalım. Zor günlerden geçiyoruz. Elbette ki işçinin de memurun da, esnafın da, tüccarında haklarını imkanlar ölçüsünde gözetmek zorundayız. Çünkü biz insanlarımızın mutluluğu ve refahı için varız” diye konuştu.