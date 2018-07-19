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19 Temmuz 2018 15:10

Türk Kadının Zaferi Bisiklet Turu’ Malatya’da

‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile başlatılan ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turunda Türk Bayrağını Elazığ ekibinden teslim alan Malatyalı gönüllü kadın bisikletçiler, Adıyaman’a doğru yıla çıktı.

Türk Kadının Zaferi Bisiklet Turu’ Malatya’da

19 Temmuz 2018 15:10


Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği’nin ‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile tüm Türkiye’de kadın bisikletçiler tarafından gerçekleştirilen ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turu projesinde Malatya etabında bayrak değişimi yaşandı.


Şehir gösteren girişinde gerçekleşen karşılama programı ile projenin Malatya sorumlusu Arzu Erşan, Türk kadının Zaferi projesi Elazığ temsilcisi Mehtap Yavuz Türk Bayrağını teslim aldı. 19 Mayıs’ta Muğla’da başlayan proje kapsamında şuan da 48 şehrin geçildiğini belirten projenin Elazığ Sorumlusu Mehtap Yavuz, “Tunceli’den aldığımız bayrağımızı büyük bir gururla devralarak Malatya’ya getirdik. Bizlere bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.


Türk Bayrağını devralan Türk Kadının Zaferi Projesi Malatya Temsilcisi Arzu Erşan’da, projenin içerisinde yer almaktan dolayı büyük gurur yaşadıklarını söyleyerek, “Bizler, yani 81 ilin kadın bisikletlileri olarak ilk kez ortak bir sosyal sorumluluk projesinin bileşenleri olduk. İlk kez el ele verip 81 halkalı kocaman bir zincir oluşturduk. Kalabalık, keyifli ve kucaklayıcı aileye dönüşen sıcacık köprüler kuruldu aramızda. Ülkenin hangi köşesine gidersek gidelim, çalacak bir dost kapımızın varlığını bilmek heyecan verici. Hedefimiz, dikkati bisiklet kullanan kadına yönlendirmektir. Kent içi ulaşımı kolaylaştıran bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmaktır. Sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapıyoruz. Günümüzün en yıpratıcı sorunlarından olan trafik kaosuna bisikletle ‘Dur’ diyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kadınların gücü ve kararlılığı, çevresine örnek olacaktır. Egzoz gazı kirliliğine mahkum olmayı reddeden, toplumsal duyarlılık öneriyoruz herkese. Bisikletin birleştirici gücüne güveniyoruz” diye konuştu.


Erşan, devraldıkları bayrağı ise Adıyaman ekibine teslim edeceklerini söyledi.




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