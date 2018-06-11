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11 Haziran 2018 16:37

Türk Kültür Sanat Sen üyesi memurlar iftarda bir araya geldiler

Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki çeşitli birimlerde görev yapan Türk Kültür Sanat Sen üyesi memurlar iftarda bir araya geldiler.

Türk Kültür Sanat Sen üyesi memurlar iftarda bir araya geldiler

11 Haziran 2018 16:37


Türk kültür Sanat Sen Malatya temsilcisi Hakan Güllüoğlu İftar programına katılımlarından dolayı sendika üyelerine bir teşekkür konuşması yaptı. Güllüoğlu konuşmasında, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Güllüoğlu, “Özelikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve artan enflasyon ve döviz kurlarına bağlı azalan alım gücü en çok bizleri olumsuz yönde etkilemiştir. Geride kalan süreçte bütün kesimlerin geliri enflasyonun üzerinde artış gösterirken memur maaşları enflasyona bağlı olarak yükselmiştir. Buda büyüyen ekonomide memurlara yeterince pay bırakmamıştır. Bu nedenle memurların alım gücü azalmıştır” diye konuştu.




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