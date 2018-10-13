“Türk Sinema ve Televizyonunda Aile” konulu sempozyum başladı

C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl da ‘Festivale Doğru' başlığıyla önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bu yıl festivale bir ay kala gerçekleştirilen “Türk Sinema ve Televizyonunda Aile ”başlıklı sempozyumun ilk günü 10 konuşmacının katılımıyla 2 oturum halinde tamamlandı.

Sempozyumun ilk oturumunun açılışına, Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, İl Kültür Turizm Müdürü Çetin Şişman, Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, İnönü Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Gülbuğ Erol, İnönü Üniversitesi Sinema Tv Bölümü öğrencileri ve Malatyalı sinemaseverler katıldı.

Türk sinemasının evrensel bir kurum olan aile ve içinde bulunduğu toplumu ayakta tutan değerlerinin sinemaya olan yansımalarının tartışıldığı sempozyumun açılış konuşmalarını sırasıyla Festival Direktörü Suat Köçer, Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve ünlü Edebiyatçı Yıldız Ramazanoğlu yaptı.

Film Festivalinin çatısı altında Türk sinema ve televizyonunun temel meselesinin tartışılmasının önemine dikkat çeken Festival Direktörü Suat Köçer, “Türk sineması günümüzde çok önemli yerlere geldi. Artık dünyanın birçok ülkesine dizi ihraç ediyoruz. Bu da bizleri mutlu etmekte. Festival Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Açılışta bir selamlama konuşması yapan Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, festivalin uluslararası bir boyutkazandığının altını çizerken, iki yıldır gerçekleşen sempozyumunun da festivalde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

İki gün boyunca birbirinden değerli sinemacıları Malatya'da ağırlıyor olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Başkan Polat, Türk sinema ve dizilerinin aile tartışmaları etrafında önemli bir kavram olduğunu, bu sempozyumun sinemamızın düşünsel boyutuna büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Polat ayrıca 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne büyük bir heyecanla hazırlandıklarını söyledi.

Edebiyatçı Yıldız Ramazanoğlu ise Malatya'nın bu yıl sinema ile bir yıldız gibi parladığını ve her geçen yıl kendi kültürünü oluşturarak Türkiye'de bambaşka bir yer edinmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yapılan açılış konuşmalarını ardından ‘Türk Sinemasında Aile' konulu sempozyuma geçildi. Oturum başkanlığını Tuba Deniz'in yaptığı ilk oturumda Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oktan ‘Sinemanın kahramanı, Babalar ve Oğullar', Suat Köçer ‘Türk Sinemasında Kadın İmajı', Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu ise ‘Türk Sinemasında Çocuk' konularında bilgiler verdiler.

Sempozyumun öğleden sonraki ikinci oturumunda ise ‘Televizyon ve Türk Dizilerinde Aile' konusu ele alındı. Burada da Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Ayhan Özen konu ile ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi.