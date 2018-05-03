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03 Mayıs 2018 11:10

Türk Telekom Selfy, İnönü Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor

Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, sunduğu keyifli ve özgür dünyanın coşkusunu 5 Mayıs’ta İnönü Üniversitesi’ne taşıyor.

Türk Telekom Selfy, İnönü Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor

03 Mayıs 2018 11:10



Türk Telekom’un gençlere kendi kurallarını kendilerinin koyabileceği bir dünya vaat ettiği gençlik markası Selfy, 5 Mayıs tarihinde, İnönü Üniversitesi’nde gençlerle buluşacak. ‘Selfy Kampüste’ konsepti kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde gençler, Selfy’nin eğlenceli aktivitelerinin tadını çıkaracak.



Selfy’nin eğlence dolu dünyası tüm gün sürecek


Yapılan açıklamada; mobil DJ kabinde gün boyu çalan müzikle doyasıya eğlenecek gençler, basket atıp frizbi oynayarak sürpriz ödüllerin sahibi olabilecekler. Etkinlik kapsamında, saat 13.30-14.30 arasında sokakroportajlari.com’dan Jaki ile birlikte kafeinsiz & fit yemek, üniversiteli gençlerle bir araya gelecek. Ayrıca öğrenciler kampüste yer alan grafitili araç ile fotoğraf çektirebilecekler.




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