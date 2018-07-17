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17 Temmuz 2018 17:35

Türkçe Yaz Okulu’na 24 yabancı öğrenci katıldı

İnönü Üniversitesi’nin Türkçe Yaz Okuluna bu yıl dünyanın değişik ülkelerinden 24 öğrenci katıldı.

Türkçe Yaz Okulu’na 24 yabancı öğrenci katıldı

17 Temmuz 2018 17:35


15 Temmuz’da başlayan ve 12 Ağustos’a kadar sürecek olan Türkçe Yaz Okulu yurt dışından gelen 24 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ‘Türkçe Yaz Okulu’ kapsamında 113 ülkeden 850 öğrenci Türkiye’de misafir ediliyor.


Bu kapsamda Malatya’da İnönü Üniversitesi’nde Türkçe Eğitim (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. İlhan Erdem’in Malatya koordinatörlüğünü yürüttüğü programda 24 öğrenci hafta içi öğleden önce İnönü Üniversitesi’nde Türkçe eğitimi alıp öğleden sonra Malatya’nın tarihi, turistik bölgelerini tanıma fırsatı bulacak.


Aynı zamanda hafta sonları çevre illerde bir takım tarihi, turistik geziler gerçekleştirilecek. 5 Ağustos tarihinde Malatya’dan Türkiye turu için yola çıkacak olan yabancı öğrenciler İstanbul gezisinden sonra 12 Ağustos tarihinde ülkelerine gönüllü Türkiye elçisi olarak dönekler.




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