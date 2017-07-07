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07 Temmuz 2017 14:21

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Malatya 4. Etabı tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ’Türkiye Bisiklet Şampiyonası Malatya 4.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Malatya 4. Etabı tamamlandı

07 Temmuz 2017 14:21

Etap Yol Yarışları’ tamamlandı. Yarışlarda derece yapan sporcu ve takımlara madalyaları ile kupaları, düzenlenen törenle verildi.


Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen törene Büyükşehir Genel Sekreteri Ercan Turan, daire başkanları, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Açak, Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Sadi Fındıklı ile hakemler ve bisiklet sporcuları katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Genel Sekreteri Ercan Turan, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’da sizleri ağırlamaktan onur duyduk. Malatya’da bisiklet sporu yeni gelişmekte olan bir spor dalı. Önceden beri var ama profesyonel anlamda Büyükşehir süreciyle birlikte bisiklet sporuna daha da hız verdik” dedi.


Törende daha sonra protokol üyeleri tarafından, derece yapan sporcu ve takımlara madalya ile kupaları takdim edildi. Ayrıca hakemlere kayısı hediye edildi.


Şampiyonaya; Büyük Bayan, Genç Erkek, Genç Bayan, Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B ve Yıldız Bayan kategorileri olmak üzere 6 kategoride Türkiye genelinden toplam 321 sporcu katılmıştı.




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