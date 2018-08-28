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28 Ağustos 2018 13:34

Türkiye Escrima Kali Federasyonu Malatya’da toplandı

Türkiye Escrima Kali Federasyonu, eylül ayında yapılacak büyük seminer için Doğanşehir’de bir hazırlık kampı düzenledi.

Türkiye Escrima Kali Federasyonu Malatya’da toplandı

28 Ağustos 2018 13:34

Türkiye’nin değişik illerinden toplam 30 sporcunun katıldığı kampta konuşan Türkiye Escrima Kali Federasyon Başkanı Mustafa Günaydın, “Biz Malatya olarak Türkiye’de Escrima Kali’nin lokomotifi durumundayız. İleriki günlerde önemli ve çok güzel müjdelerimiz olacak” dedi.


Türkiye Escrima Kali Federasyonu olarak Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir günlük kamp yaptıklarını dile getiren Türkiye Escrima Kali Federasyon Başkanı Grand Master Mustafa Günaydın, kampa Türkiye’nin değişik illerinden sporcuların katıldığını ifade etti.



“Kampımıza 35 ilden spor katılacak”


Eylül ayı içerisinde Malatyalıları gururlandıracak büyük bir müjde vereceğini de belirten Günaydın, “Kampımıza Elazığ başta olmak üzere Ankara ve değişik illerden toplamda 30’dan fazla sporcu katıldı. Kampımız küçük kapsamlıydı. Ancak bu bir hazırlık kampı oldu. Çünkü eylül ayı içerisinde Malatya’da çok büyük bir seminer ile kamp yapmayı planlıyoruz. Bu kampımız en az 3 gün sürecek ve kampımıza 35 ilden spor katılacak. Bu bir günlük kampımızda sporcularımıza yoğun bir antrenman programı uyguladık. Daha sonra yorulan sporcularımız için mangal yaparak, onlarla yine bir araya geldik. Çok güzel bir sohbet ortamı oluşturduk ve sporcularımız bir nevi kaynaştılar. Biz Malatya olarak Türkiye’de Escrima Kali’nin lokomotifi durumundayız. İleriki günlerde önemli ve çok güzel müjdelerimiz olacak” diye konuştu.




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