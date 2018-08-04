Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden uyarı

Şube Başkanı Gözükara, son günlerde kendilerine gelen bilgilerde özellikle kamu, kurum ve kuruluşlarının yanın sıra sanayici ve işadamlarının da ziyaret edilerek şehit aileleri ve gaziler yararına kitap, dergi, bayrak, hediyelik eşya satılmak istenildiğini söyledi.

Bu tür haksız kazanç peşinde koşan kişi veya kuruluşların son günlerde tüm iletişim kanallarını kullanarak şehit aileleri ve gaziler adına maddi yardım talebinde bulunduğunu belirten Gözükara, “Bu tür kişilere itibar edilmemesi, özellikle Ankara merkezli bir kaç vakıf ve derneğin bu konuda ön plana çıktığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Gerekli resmi organlara şifai olarak başvurduğumuzda Avrupa Birliğine üyelik kapsamında örgütlenme özgürlüğünün yasalarla genişletilmesi nedeni ile herhangi bir işlem yapılamamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Dernekleri haricinde kurulması ve faaliyet göstermesi yasak olmasına rağmen, şehit ve gazi ibareli derneklerin son günlerde çoğaldığını da vurgulayan Gözükara, “Şehit ve Gazi yakınlarına Mehmetçik Vakfı dışında yardım sağlayan vakıf bulunmamaktadır. Ama maalesef gün geçtikçe çoğavlan akıflar ve dernekler milletimizden şehit ve gazi yakınlarına yardım yaptıklarını iddia etmekteler ve yardım talep etmektedirler. Bu tür STK’ların birçoğu tabeladan ibaret olup çoğu da denetim dışı ve şeffaflıktan uzaktır. Önüne gelenin vakıf ve dernek kurarak camiamızı lekelemesinin önüne geçmek için her tür platformda mücadelemiz devam edecektir. Halisane iyi niyet ile kurulan ve kamu yararı güden dernek ve vakıflarımız ile irtibatımız ve ilişkilerimiz devam edecektir. Sözlerimiz kutsal değerleri istismar eden kişi ve kuruluşları kapsamaktadır” şeklinde konuştu.

Başkan Gözükara, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu belirterek, “Derneğimiz faaliyet ve mali konularda İç ve dış denetime, genel merkezimiz İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca, şubelerimiz ise İl Dernekler Müdürlüğü tarafından her konuda denetlenmektedir. Derneğimizin amacı kutsal vatan toprakları için hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, kahraman gazilerimizin toplumda yaraşır bir halde yaşaması için onlara yardımcı olmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Bu kapsamda Yüce Türk Milletinden ricamız bizlerin adını kullanarak haksız menfaat temin eden kişilere ve STK temsilcilerine itibar etmemeleridir. Tereddütte düşülmesi halinde derneğimizden bilgi alınabilir” diye konuştu.