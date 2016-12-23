Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Futbol Müsabakaları

İnönü Üniversitesispor, Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakalarının üçüncü maçında Biknet Üniversitesi ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye genelinde 40 takımın mücadele ettiği organizasyonda mücadele eden İnönü Üniversitesi grubundaki üçüncü maçta karşılaştığı Bilkent Üniversitesi ile 2-2 berabere kaldı.

Mardan Otel’in sahasında oynanan müsabakada rakibi karşısında başa baş bir oyun ortaya koyan sarı siyahlıların gollerini Ramazan Çavuş ve Fatih Sakin kaydetti.

-Yarın Osmaniye Üniversitesi ile final maçı oynayacak

İnönü Üniversitesi, Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakalarındaki final maçında yarın saat: 13.00’de Osmaniye Üniversitesi ile karşılaşacak.

Müsabakalar sonucunda başarılı olacak takımlar Üniversiteler arası 1.liginde mücadele etmeye hak kazanacak.