Türkiye’nin ilk Çoban Müzesi’ne yoğun ilgi

Malatya Damızlık, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ın girişimi ile birlik binasında açılan Türkiye’nin ilk Çoban Müzesi ilgi görüyor. Birlik Başkanı Akın, açıldığı günden bu yana müzeyi yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “Kırsaldaki hayvancılık en fazla çobanlığı ilgilendiren bir konu. Çoban olmadan işletme kapanabiliyor. Bu nedenle bizde yaklaşık 3 yıldır Çoban Müzesi’ni Türkiye’de ilk defa Malatya’da kısmen birlik binamızda açtık” şeklinde konuştu.

Müzenin şimdilik birlik binasında olduğunu ancak yer tahsisi yapılması durumunda başka yere taşıyacaklarını da kaydeden Akın, “Bizler, bazen çocuklarımız, orta yaşlı diyeceğimiz kesimler kırsaldaki hiçbir şeyi bilmiyor. Peynirin, sütün nereden geldiğini bilmiyor, nasıl yapıldığını bilmiyor. İnsanların en azından, bu çoban müzesini gezerek, bu bilgileri öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarımızın çoban ne yapar, ne içer, ne kullanır, nerede yatar gibi soruları bu müzeyi gezerek öğrenebilir. Bu anlamda biz çoban müzesini önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yerel yöneticilerden ve kuruluşlardan da müzelerine destek beklediklerini ifade eden Akın, “Çoban müzesinde, bir çobanın birebir kullandığı lider koyunun ipinden, döveninden, yem saklama kabından, geçmişteki sabanından, tüfeğinden, el kırıklığından tutun da kavalına kadar hepsi mevcut” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk Çoban Müzesi’ni kısıtlı imkanlarla birlik binalarında hizmete açtıklarını kaydeden İhsan Akın, “İmkanımız doğrultusunda ancak bu kadarını yapabildik. Kendi binamızda kısmen burayı açtık. Şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Gerek il dışından gelen misafirlerimiz gerekse il içinden gelen misafirlerimiz müzeyi ziyaret eti. Grup halinde ziyaret ettiler. Burada anı defterine düşüncelerini anlattılar, imza attılar. Müzeyle alakalı ise duygularını anı defterine yazıyorlar” ifadelerini kullandı.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak, yetiştiricilerin de kırsalda karşılaştığı bir çok sorunu yerinde tespit ederek çözüme kavuşturduklarını kaydeden Akın, “Çoban müzemizde, buraya gelen misafirlerimize çobanların hayatları ile ilgili kısa filmler eşliğinde sunumlar da yapıyoruz” dedi.

Bir çok üniversitenin de kendilerine bu konuda destek sağladıklarını da belirten Akın, “Bize daha düzgün ve daha büyük bir yer verildiği takdirde müzemizi taşıyarak kentin çoban kültürünü ziyaretçilere aktarabileceğiz. Birçok farklı illerden de malzeme istedik çünkü her ilin kendisine göre çoban kültürü var malzemesi var. Bu anlamda bizler kültür köşeleri oluşturabiliriz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de çobanlarla ilgili ilk müzeyi açmanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirten Akın, “Bir yere bakıyorsunuz, bir ilde sabunun bile müzesi var. Neden çobanlarımızın da bir müzesi olmasın, üretime dayalı sunumlar olsun müzesi olsun istedik. Üretici toplumu olmamız lazım. Üreticileri teşvik etmemiz lazım. Bunu yerel yöneticilerimizin de yapması gerekiyor” diye konuştu.