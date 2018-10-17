Türkiye'nin ünlü şefleri Malatya'da

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin, Türkiye'nin ünlü şeflerinden Cüneyt Asan ve Deniz Şahin, Malatya Valisi Ali Kaban'ı ziyaret etti.

Vali Kaban, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tanıtımı ve gastronomi alanında en değerli isimlerini kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları (TURBO) tarafından 5-7 Kasım tarihlerinde, TÜBİTAK, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde Türkiye'yi tanıtmak amacıyla Belçika'da program düzenleneceğini anlatan Vali Kaban, "Etkinliğe AB Parlamento üyeleri, dışişleri mensupları, ülkemiz ve Belçika medyası da katılacak. Türkiye'nin tarihi ve gastronomik değerlerinin tanıtılacağı geniş katılımlı programa Malatya'mız da davet edildi" dedi.

Kaban, Türkiye'nin tarihi ve gastronomik değerlerinin tanıtılacağı geniş katılımlı programda, en iyi tanıtımı yapacaklarını ifade etti. Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin de Malatya'nın barındırdığı tarihi ve kültürel değerlerle tanıtımda ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye'nin ünlü şeflerinden Cüneyt Asan da Türkiye'nin tanıtımı için ellerinden gelen her şeyi yapaya hazır olduklarını dile getirdi.