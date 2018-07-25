Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 15:07

Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi tanıtıldı

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yapımı tamamlanan Turnam İlgezdi Kültür Kompleksini basın mensuplarına tanıttı.

Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi tanıtıldı

25 Temmuz 2018 15:07


Burada konuşan Başkan Kızıldaş, “Arguvan Türki Festivalinde Turnam İlgezdi Kültür Kompleksimizin açılışını yapacağız. Bir aksilik olmadığı takdirde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Aynı zamanda bizim Festival için Nazım Hikmet Meydanına dikmeyi düşündüğümüz Nazım Hikmet heykelinin de açılışını yapacağız. Biz Battal İlgezdi Başkanımız ile görüştüğümüzde buranın bir kültür kompleksine ihtiyacı olduğunu, Arguvan böyle bir şeyi hak ettiğini, geçmişten gelen ve kültür ve birikimiyle hak ettiğini söylediğimizde Başkan İlgezdi yapabileceğini ve destek olabileceğini söyledi. Sözünde durarak bu kadar önemli bir güzel bir tesisi Arguvan’a kazandırdı” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç