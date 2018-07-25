Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi tanıtıldı

Burada konuşan Başkan Kızıldaş, “Arguvan Türki Festivalinde Turnam İlgezdi Kültür Kompleksimizin açılışını yapacağız. Bir aksilik olmadığı takdirde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Aynı zamanda bizim Festival için Nazım Hikmet Meydanına dikmeyi düşündüğümüz Nazım Hikmet heykelinin de açılışını yapacağız. Biz Battal İlgezdi Başkanımız ile görüştüğümüzde buranın bir kültür kompleksine ihtiyacı olduğunu, Arguvan böyle bir şeyi hak ettiğini, geçmişten gelen ve kültür ve birikimiyle hak ettiğini söylediğimizde Başkan İlgezdi yapabileceğini ve destek olabileceğini söyledi. Sözünde durarak bu kadar önemli bir güzel bir tesisi Arguvan’a kazandırdı” diye konuştu.