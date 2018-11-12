‘Tut Elimden' projesi ile engelli vatandaşlara hizmet veriliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Sen Gelemiyorsan Biz Geliriz' sloganıyla başlatılan 'Tut Elimden' projesiyle evde eğitim desteği sağlanan İmam Doğan'ı ziyaret edip, moral desteğinde bulundu.

Yeşilyurt'u sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek ve öncü hizmetlerle buluşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, kimsesi olmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sıkıntılarına çözüm bulmak adına ‘insan odaklı' sosyal sorumluluk projeleri ve yatırımlara ayrı bir önem verdiklerini ifade etti.

Engelli vatandaşların yaşamını daha kolay ve yaşanır kılmak adına gösterilen hassasiyetin ve atılan her adımın önemine dikkat çeken Başkan Çınar, “Toplum olarak en önemli sorumluluklarımızın başında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek gelmektedir. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyor, onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz. Tek amacımız; tüm hemşehrilerimizin mutlu, huzurlu, güvenle yaşadığı, engelleri aşan engelsiz Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet etmektir” şeklinde konuştu.

Bedensel engelli İmam Doğan'ı Cemal Gürsel mahallesindeki evinde ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğan Ailesi tarafından sıcak ve samimi bir ortamda ağırlandı.

Konuşmakta ve hareket etmekte oldukça zorlanan İmam Doğan, Başkan Çınar'ı görünce gülümseyerek tepki verdi. İmam Doğan ile yakından ilgilenip şakalaşan Başkan Çınar, Doğan ailesinden ‘Tut Elimden' projesiyle sunulan hizmetler hakkında sohbet edip, taleplerini dinledi.

‘Tut Elimden' projesi kapsamında bedensel engelli vatandaşlara evde eğitim, ailelerine de sosyal ve psikolojik destek sağladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hepimiz bir gün engelli olabiliriz, her an bunun bilinciyle yaşamalıyız ve engelli kardeşlerimize hayatlarını normal bir şekilde devam etmelerine yardımcı olmalıyız. Engelli olmak, ne başarıya, ne sanata ne yaşama ne de yaşam mücadelesine engel değildir. Asıl önemli olan bu kardeşlerimizin önündeki engelleri aşabilmeleri için kendileriyle bir ve beraber olmaktır. Bu noktada en büyük görev bizlere düştüğünün bilinciyle hareket ederek hayata geçirdiğimiz projelerle bu kardeşlerimizin hayata tutunmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Son yıllarda hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve devlet hizmetlerinde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra, engellilerimizin toplumsal hayata katılmalarının gerekliliği ve onlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda büyük mesafeler alındı. İlçemizde sağlık problemlerinden dolayı eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bedensel engelli öğrenciler ile ailelerine ev ortamında eğitim, sosyal psikolojik destek ve motivasyon hizmeti sunduğumuz ‘Tut Elimden' projemize toplumun tüm kesimlerinden büyük bir destek aldık. İnsan odaklı sosyal belediyecilik hizmetlerinde ortaya koyduğumuz farklı bakış açısıyla toplumun önemli değerleri olan engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımlarını artırmaya çaba sarf ediyoruz. ‘Sen Gelemiyorsan Biz Geliriz' sloganıyla başlattığımız projeyle, evde eğitim ihtiyacı duyan engelli bireylere okuma-yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağlıyoruz. Bedensel engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımlarını artırmak adına başlattığımız ‘ Tut Elimden' projemizden yararlanan İmam Doğan kardeşimiz ve ailesini evde ziyaret ederek verilen hizmetleri yerinde inceledik. Bizi çok sıcak ve samimi bir ortamda ağırlayan Doğan Ailesine bu ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların mutluluğu, yüzlerindeki tebessüm bize en büyük armağan oldu” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaretin sonunda aile fertlerine günün anısına hediyeler takdim etti.