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06 Ocak 2017 17:50

U-19 futbol takımı şampiyonluk sevincini Başkan Polat ile paylaştı

U-19 futbol takımı şampiyonluk sevincini Başkan Polat ile paylaştı

06 Ocak 2017 17:50

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya U-19 1. Küme Ligi B Grubunu 31 puanla lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor U-19 futbol takımını ağırladı.
Malatya U-19 1.Küme Ligi B Grubunda mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor U-19 Futbol Takımı oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, rakip kaleye 47 gole atarken, kalesinde 17 gol gördü. 7 takımdan oluşan B Grubunu 31 puanla lider tamamlayıp şampiyonluğunu ilan eden U-19 Futbol Takımı, yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek Türkiye U-19 Grup şampiyonasında Malatya’ya temsil edecek.
Şampiyonluktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Hacı Uğur Polat, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yönetimi, teknik kadro ve futbolcularını kapıda karşılayıp tek tek kutladı.
Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Kulüp Yöneticileri, teknik ekip ve futbolcuların katıldığı ziyarette Başkan Polat, elde edilen şampiyonluktan dolayı tüm takımı tebrik etti.

"Başkan Polat’ın destekleriyle şampiyonluk geldi"
Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, göreve geldiği günden itibaren kulübün yapılanmasına öncelik verip, tüm kategorilerdeki takımların durumlarını yakından takip ederek önemli destekler sağlayan Başkan Polat’a teşekkür ettiklerini belirterek, "Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün hedefi alt yapıya önem verip, yeni yetenekleri ortaya çıkartmaktır. Bu yolda en büyük desteği Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat vermektedir, kendisi gençlerin spor, sosyal ve kültürel alanlarda yetişmesine büyük önem vermektedir. Alt yapımızda önemli başarılar kazanıyoruz, U-19 Takımız grubunda şampiyon olarak büyük bir başarının altına imza attı. Gençlerimizin yeni başarılar kazanması ve daha iyi yerlere ulaşmaları içinde tüm gücümüzle çalışacağız, gençlerimiz bizim geleceğimizdir” dedi.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"
Malatya Yeşilyurt Belediyespor U-19 Futbol Takımının şampiyonluğundan ötürü mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, alt yapıda mücadele eden gençlerle gurur duyduklarını söyledi.
Başarılı geçen sezonu şampiyonlukla taçlandıran U-19 takımını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik edip kutlayan Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyespor’un her kategoride başarılı olması için Yönetim Kurulumuz çok yoğun çalışıyor. Başkanımız ve Yöneticilerimizi özverili hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Birçok branşta mücadele eden bir kulübümüz var. Futbol, satranç, masa tenisi, teakwondo, basketbol, voleybol ve görme engelliler alanlarında önemli faaliyetler yürütülüyor. Sezon başından beri sahada yüreğiyle oynayan ve giydiği formanın hakkını sonuna kadar verip mücadele ettiği grubu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi olan U-19 Takımımızı kutluyoruz. Oynadığı 12 maçın 10’nunu galibiyetle tamamlayan genç takımımız gurur duyulacak sonuçların altına imza attılar ve bize şampiyonluk sevinci yaşattılar, onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Oldukça başarılı geçen bir sezonun ardından şampiyonluk sevinci yaşamanız hepimizi mutlu etmiştir. Elde edilen bu başarıda emeği olan Kulüp yönetimi, teknik kadro ve futbolcuları kutlarım” diye konuştu.



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