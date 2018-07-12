U12 Ligi başlıyor

U12 Futbol Ligi’nde bu sezon Anadolu Selçuklu, Malatya Galataspor, Yeni Malatyaspor, Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Erkenek Hürriyet, Karakavakspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor takımları mücadele edecek.
14 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maçların programı ise şöyle:
Yeşiltepe 1 Nolu saha
18.00 Anadolu Selçuklu-Malatya Galataspor
18.00 Yeni Malatyaspor-Kaldırımgücü
Ampute futbol sahası
17.00 Adafı Kartalspor-Erkenek Hürriyet
18.00 Karakavakspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor ise haftayı bay olarak geçirecek.