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12 Temmuz 2018 16:27

U12 Ligi başlıyor

Malatya U12 Futbol Ligi, 14 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

U12 Ligi başlıyor

12 Temmuz 2018 16:27


U12 Futbol Ligi’nde bu sezon Anadolu Selçuklu, Malatya Galataspor, Yeni Malatyaspor, Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Erkenek Hürriyet, Karakavakspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor takımları mücadele edecek.


14 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maçların programı ise şöyle:


Yeşiltepe 1 Nolu saha


18.00 Anadolu Selçuklu-Malatya Galataspor


18.00 Yeni Malatyaspor-Kaldırımgücü


Ampute futbol sahası


17.00 Adafı Kartalspor-Erkenek Hürriyet


18.00 Karakavakspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor


Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor ise haftayı bay olarak geçirecek.




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