U12 Ligi başlıyor

U12 Futbol Ligi’nde bu sezon Anadolu Selçuklu, Malatya Galataspor, Yeni Malatyaspor, Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Erkenek Hürriyet, Karakavakspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor takımları mücadele edecek.

14 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maçların programı ise şöyle:

Yeşiltepe 1 Nolu saha

18.00 Anadolu Selçuklu-Malatya Galataspor

18.00 Yeni Malatyaspor-Kaldırımgücü

Ampute futbol sahası

17.00 Adafı Kartalspor-Erkenek Hürriyet

18.00 Karakavakspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor ise haftayı bay olarak geçirecek.