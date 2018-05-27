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27 Mayıs 2018 16:02

U13 Futbol Ligi 3 Haziran’da başlıyor

Malatya U13 Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu 3 Haziran’da başlayacak.

U13 Futbol Ligi 3 Haziran’da başlıyor

27 Mayıs 2018 16:02


U13 Futbol Ligi’nin fikstürü geçtiğimiz hafta Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında çekildi. Buna göre A Grubunda Konak Belediyespor, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor, Pütürge Gençlik Spor, Anadolu Selçuklu Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Karakavakspor, Malatya Fenerspor, Kale Gençlerbirliği, B Grubunda ise Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Telekomspor, Sanayispor, Erkenek Hürriyetspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Akçadağspor mücadele edecek. Ligde ilk maçlar 3 Haziran Pazar günü Yeşiltepe’de oynanacak.




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