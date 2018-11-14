U19 Futbol 1.Ligi'nde 13.hafta heyecanı

Ligi'nde 13.hafta heyecanı yaşandı. Ligde bitime bir hafta kala B Grubu'nda Orduzuspor zirvedeki yerini garantiledi.

U19 1.Ligi'nde 13.hafta karşılaşmaları oynandı. A ve B Gruplarında oynanan karşılaşmalar büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne oldu. B Grubunda zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Orduzuspor, Battalgazi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve grubu lider bitirmeyi garantiledi.

A Grubundaki zirve yarışında ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Telekomspor arasındaki karşılaşma, Telekom'un kartlar nedeniyle sahada yeterli sayıda oyuncuyla kalamaması nedeniyle yarıda kaldı ve hakem tarafından tatil edildi.

Liginde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Telekomspor maç tatil edildi, Malatyagücü-Pütürge Gençlik: 3-3, Malatya Fenerspor-Kale Gençlerbirliği: 1-3, Malatyaspor-Malatya Galataspor: 1-0

B Grubu

Demirspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 3-0 (hükmen),Sanayispor-Arguvan Belediyespor: 2-2

Orduzuspor-Battalgazi Belediyespor: 3-1, Erkenek Hürriyet-Hekimhan Belediye Girmana: 0-4

B Grubu'nda Orduzuspor, aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve ligin bitimine bir hafta kala liderliği garantiledi.