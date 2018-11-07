U19'da şampiyonluk yarışı kızıştı

Ligi'nde bitime iki hafta kala şampiyonluk yarışı nefes kesmeye başladı. A Grubu'nda Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Telekomspor, B Grubu'nda ise Orduzuspor ile Battalgazi Belediyespor şampiyonluğa en yakın takımlar olarak dikkat çekiyor.

Ligi'nde 12.hafta geride kaldı. Ligde son 2 haftaya girilirken, A ve B Grubu'nda şampiyonluk için takımlar var güçleriyle mücadele ediyorlar.

Ligde 12 hafta geride kalırken, A Grubu'nda Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Telekomspor 33'er puanla son iki haftaya kafa kafaya girecek.

Ligde 12 haftada 11 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, averajla A Grubu'nda zirvede yer alıyor. Turuncu yeşilliler, 12 haftalık süreçte rakip ağları 55 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

A Grubu'nda 11 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 33 puan toplayan Telekomspor ise averajla ikinci sırada bulunuyor. Telekomspor, 12 haftalık bölümde 48 gol kaydedip, 8 gol yedi.

B Grubu'nda ise Orduzuspor 33 puanla zirvede yer alıyor. 12 haftada 11 galibiyet, 1'de mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son iki haftaya avantajlı girecek.

Grup'ta 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik, 2'de mağlubiyet alarak 31 puan toplayan Battalgazi Belediyespor ise ikinci sırada bulunuyor. Grup'ta 12 haftalık bölümde 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2'de mağlubiyet alan Arguvan Belediyespor'un da şampiyonluk şansı bulunuyor.