Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 17:50

U21 Süper Ligi

U21 Süper Lig’in 32.

U21 Süper Ligi

07 Mayıs 2018 17:50

haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan E.Yeni Malatyaspor, 90. dakikada bulduğu golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.


U21 Süper Lig’de bitime 3 hafta kala deplasmanda Göztepe ile karşılaşan E.Yeni Malatyaspor, rakibin 89. dakikada attığı gole 90. dakikada cevap vererek müsabakadan 1 puan çıkarmasını bildi.


Gümüldür Sahasında oynanan maça etkili başlayan Malatya ekibi, bulduğu pozisyonları değerlendirmeyince ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda da etkili olan taraf konuk E.Yeni Malatyaspor’du ancak 89. dakikada rakip takım oyuncusu Serkan Bakan’ın önce direğe vurup, sonra kale alanı içerisinde düşen şutuna yardımcı hakem gol kararı verince ev sahibi takım Göztepe 1-0 öne geçti.


E.Yeni Malatyaspor’un bu gole cevabı gecikmedi. Yediği golün şokunu üzerinden çabuk atan E.Yeni Malatyaspor, 90. dakikada son haftaların forma golcüsü Burak Kavlak ile golü bularak maça denge getirdi.


Karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.



"Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık"


Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı koordinatörü Levent Doğandemir maç sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten oyuncularımız iyi futbol oynadı. Beni burada en çok üzen taraf hak ettiğimiz 3 puanı alamamak oldu. Hakemin verdiği gol kararı bence yanlıştı. Ancak buna rağmen son dakikaya kadar oyunu bırakmadık ve 1 puan aldık. Oyuncularımın ayaklarına sağlık diyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç