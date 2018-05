U21 Süper Ligi’nde E.Yeni Malatyaspor ile Kayserispor yenişemedi

haftasında U21 Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında U21 Kayserispor’u konuk etti. Sıcak havada oynanan iki renktaş takımın karşılaştığı sezonun son maçında gol sesi çıkmadı.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı hakem Furkan Bakan, yardımcıları Basri Leylek ve Enes Selis üçlüsü yönetti. Yeni Malatyaspor sahaya Cihat Herdili, Emirhan Kayalar, Ertuğrul Karakayış, Eyüp Uçar, Burak Kavlak, Musa Buğrahan Kavaklı, Ali Faruk, Mohammed, İsmail Baran Karakoç, Muhammed Bilal Barman, Hüseyin Ekici ve Muhammed Turantaylak on biri ile sahaya çıktı. Misafir takım Kayserispor ise mücadeleye Sefa Öztürkmen, Harun Okan Yılmaz, İlker Karakaya, İsmail Dayı, Uğurcan Gülay, Ercan Çiftçi, Mehmet Furkan Ağca, Osman Can Çötür, Alim Aykut Esgi, Hakan Çıtak ve Mehmet Turan Karamahmut on biriyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısına iki takımda iyi başlasa da hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu atmosferde futbolcuların devre arasına doğru performanstan düştükleri gözlendi. Her iki devrede maçın hakemi tarafından sıvı ihtiyacının karşılanması adına su molası verilse de futbolcular güneş altında pozisyon bulmakta güçlük çektiler. Müsabakanın ikinci yarısında Kayserispor ceza sahasına havadan açılan ortada Yeni Malatyasporlu Bilal Barman’ın kafayla kaleye gönderdiği top direkten döndü.

Murat Uçkun: “3 puanla kapatmak istedik”

Golsüz sona eren maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Evkur Yen Malatyaspor Altyapı Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, aşırı sıcak havada her iki takımın oyuncularının sergiledikleri performanstan dolayı kendilerini tebrik ettiğini söyledi. Uçkun, “Sezonu 3 puanla bitirmeyi istemiştik ama olmadı. Skordan ziyade oyuncuların sergileyeceği futbol bizim için daha önemliydi. Ligin ikinci yarısında yükselen bir grafik yakaladığımızı düşünüyorum. Özellikle geçen haftaya kadar güzel bir seri yakalamıştık. İlk yılımızda altyapı olarak beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladık. İnşallah gelecek sezon var olan başarının üzerine koyarak daha güzel başarılara imza atacağız” diye konuştu.