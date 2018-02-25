U21 Süper Ligi’nde E.Yeni Malatyaspor-K.Karabükspor 2-0 galip

haftasında sahasında K.Karabükspor U21 takımıyla karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor rakibini 2-0 mağlup etti.

Orduzu Pınarbaşı’ndaki çim sahada oynanan karşılamayı Nabi İzci, Ümit Ertan, Yunus Furkan hakem üçlüsü yönetti. E.Yeni Malatyaspor karşılaşmaya Samet, İkbal, Eyüp, Emre, Burak, Fatih, Ali, İsmail Karakoç, İsmail Öztürk, Berkan, Hüseyin on biriyle çıktı. Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor’un gollerini 80. dakikada İsmail Karakoç, 85. dakikada ise Taylan Ökke attı. Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı aldığı galibiyetle puanını 37’ye yükseltti.

“Bugün kesin yenmemiz gerekiyordu”

Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, “Geçen hafta aldığımız haksız yenilgi moralimizi bozmuştu. O maçtan dolayı bugün 3 futbolcumuz cezalı durumdaydı. Bugün kesin yenmemiz gerekiyordu. Bu durum biraz strese yol açtı. Gollerin gecikmesinin nedeni de biraz bundandı. Ancak hiç biz anında maçtan kopmadık ve kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.