Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 16:58

U21 Süper Ligi’nde E.Yeni Malatyaspor-K.Karabükspor 2-0 galip

U21 Süper Ligi’nin 23.

U21 Süper Ligi’nde E.Yeni Malatyaspor-K.Karabükspor 2-0 galip

25 Şubat 2018 16:58

haftasında sahasında K.Karabükspor U21 takımıyla karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor rakibini 2-0 mağlup etti.


Orduzu Pınarbaşı’ndaki çim sahada oynanan karşılamayı Nabi İzci, Ümit Ertan, Yunus Furkan hakem üçlüsü yönetti. E.Yeni Malatyaspor karşılaşmaya Samet, İkbal, Eyüp, Emre, Burak, Fatih, Ali, İsmail Karakoç, İsmail Öztürk, Berkan, Hüseyin on biriyle çıktı. Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor’un gollerini 80. dakikada İsmail Karakoç, 85. dakikada ise Taylan Ökke attı. Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı aldığı galibiyetle puanını 37’ye yükseltti.


“Bugün kesin yenmemiz gerekiyordu”


Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, “Geçen hafta aldığımız haksız yenilgi moralimizi bozmuştu. O maçtan dolayı bugün 3 futbolcumuz cezalı durumdaydı. Bugün kesin yenmemiz gerekiyordu. Bu durum biraz strese yol açtı. Gollerin gecikmesinin nedeni de biraz bundandı. Ancak hiç biz anında maçtan kopmadık ve kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç