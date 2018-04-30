Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz Malatya’da

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan’dan Malatya’daki çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Genel Başkan Kılavuz, Başkan Yılan’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ise, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’u Malatya’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, Ülkü Ocakları Malatya teşkilatı olarak her daim kendilerine tam destek verdiklerini ve ülkenin bekası için durmadan çalıştıkları ifade etti.

Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Ülkü Ocakları’nda bulunan ülkücü gençlerle bir araya geldi. Burada gençliğin öneminden bahseden Başkan Kılavuz ülkenin geleceği adına ülkücü gençliğin öneminden bahsederek örnek birer insan olmaları gerektiğini belirtti.

Kılavuz son olarak MHP İl teşkilatını ziyaret ederek Malatya’dan ayrıldı.