Çünkü milletimiz uçaklarla bombalandı, milletimize kurşun yağdırıldı. 250 tane vatan evladımız şehit edildi. Bu vahşeti nasıl unutabiliriz” dedi.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı tarafından ‘Ülkede Dirlik, Ülküde Birlik’ gecesi düzenlendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan gecede sanatçılar Ali Kınık ve Osman Öztunç konser verdi.

Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gece Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan’ın konuşması ile başladı. Yılan, birlik ve beraberliği artırmak amacıyla düzenledikleri geceye katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra söz alan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Gecede söz alan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da, Malatya’da olmaktan ve geceye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına değindi.

Kılavuz, “15 Temmuz’da yaşananları ben şahsen hala unutmuş değilim, şokundan da kurtulmuş değilim. Çünkü milletimiz uçaklarla bombalandı, milletimize kurşun yağdırıldı. 250 tane vatan evladımız şehit edildi. 2 binin üzerinde yiğit insanımız gazi oldu. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı bir taraftan Özel Harekat Daire Başkanlığı, TBMM, MİT maalesef bombalar altında kaldı. Biz şimdi Özel Harekat Daire Başkanlığındaki yiğitlerimizi nasıl unuturuz? Milletimizi şimdiye kadar aldatan bu FETÖ’cüler maalesef ki hem devletimize hem milletimize büyük darbe vurdular. Milletimizi sömürdüler. ‘Biz sizi sınavsız bir şekilde memur yaparız, bizim dershanelerimiz, yurtlarımız var’ diyerek milletimize oyun oynadılar. 15 Temmuz çok büyük bir vahşetti, Türk Milletini içten içe kuşatmak istiyorlar. Onun için bizim birlik olma gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bu hain oyunlara hep birlikte dur demek zorundayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçılar Ali Kınık ve Osman Öztunç sevilen parçalarını Malatyalılar için seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren gece boyunca vatandaşlar da sanatçılara eşlik etti.

Geceye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ve çok sayıda vatandaş katıldı.