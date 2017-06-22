Ülkü Ocakları Kadir Gecesinde lokma dağıttı

Müslümanların en kutsal günlerinden olan Kadir Gecesi dolayısıyla Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara, Ramazan’ın ve kandillerin olmazsa olmazı olan lokma dağıtıldı.

Teravih namazı öncesi düzenlenen lokma dağıtımı yoğun ilgi görürken, kalpleri Ramazan’ın huzuruyla dolan vatandaşların ağızları da ikram edilen lokma ile tatlandı.

Burada bir açıklama yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, Kadir Gecesinin önemine değinerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Yılan, “Rahmet, bereket, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ulaşmanın sevincini birlikte yaşıyoruz. Bu mübarek gece vesilesi ile Malatyalı hemşehrilerimiz ile buluşup lokma dağıtımında bulunduk. Ramazan vesilesi ile bir kez daha anladık ki birlik ve beraberliğe kardeşlik ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Malatyalı hemşehrilerimizin, ülkemizin ve İslam Aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.